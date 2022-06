Volle Punktzahl, kein Gegentreffer und reichlich Tore geschossen – das Doppelspielwochenende in der 2. Regionalliga Süd hat sich für die Dürkheimer Hockeyherren endlich einmal wieder gelohnt. Mit dem 3:0-Heimsieg gegen die TG Worms und dem 9:0-Auswärtssieg bei TSG Vorwärts Frankfurt klettert der DHC zumindest vorübergehend auf Tabellenplatz zwei.

„Das tat gut“, bilanzierte Trainer Andreas Schanninger am Sonntag. „Beide Spiele zu Null gespielt und die Mannschaft hat Charakter gezeigt“, unterstrich er, dass sich auch die angeschlagenen Spieler durchgebissen hätten. Was bei der großen Hitze am Wochenende für alle Beteiligten nicht einfach war.

Der 3:0 (3:0)-Sieg im Heimspiel gegen die TG Worms war ganz wichtig. Beide Teams spielten offensiv. Obwohl der DHC die spielbestimmende Mannschaft war, versteckten sich die Wormser nicht und versuchten es immer wieder mit Angriffen. Endstation war aber meistens die Dürkheimer Abwehr um den starken Christopher Matz oder letzten Endes Keeper Alex Riedle. Schanninger war nach dem Spiel trotzdem nicht zufrieden. „Wir waren klar besser, aber haben wieder zwei unterschiedliche Halbzeiten gezeigt“, beklagte er sich über das fehlende letzte Quäntchen Einsatz in manchen Situationen. „Wir müssen noch spielbestimmender sein“, verlangte er. Dass die Defensive gehalten hatte, war allerdings nach mehreren späten Gegentreffern in den jüngsten Partien Balsam für die Seelen der Spieler.

Schroer steht da, wo ein Stürmer stehen muss

Der Beginn der Begegnung spielte sich zunächst im Mittelfeld ab, es dauerte ein Weilchen, bis es die ersten Schusskreisszenen gab. In der neunten Minute war es Neil Schroer, der als Nutznießer einer unübersichtlichen Szene am Pfosten stehend zum 1:0 für den DHC einschieben konnte. Florian Helfrich hatte den Ball in der eigenen Abwehr erobert und den Konter über die Neu-Brüder Richard und Julius eingeleitet, Philipp Krauß war auch irgendwie beteiligt, Schroer schließlich der Vollstrecker. „Zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, kommentierte der Youngster nach dem Spiel grinsend, dass ein Stürmer dort stehen müsse. Mit seinem Treffer im Sonntagspiel hat er damit in drei Spielen bei den ersten Herren bereits drei Treffer erzielt, darf mit dieser Quote sicherlich gerne weitermachen.

Dank der offensiven Spielweise der Wormser konnte Julius Neu mit einem schönen Schlenzer hoch ins Eck nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhen, nachdem Lasse Nehrdich ihn von rechts kommend vorbildlich bedient hatte. Auch im zweiten Viertel machte der DHC weiter viel Druck, erhöhte noch einmal die Anzahl der Chancen. Tim Bachmann im Wormser Tor verhinderte zunächst eine höhere Führung des DHC. Bei Nehrdichs strammen Schuss vom Kreisrand, der nur knapp am Tor vorbeiging, wäre er aber machtlos gewesen. Paul Ott sorgte kurz vor der Pause mit einem gefühlvollen Heber über Abwehrspieler und Torwart aus einem sehr spitzen Winkel für das 3:0.

Probleme hier, Fehler da

Die zweite Hälfte lief spielerisch dann nicht mehr ganz so gut für den DHC. Die Fehler häuften sich, die Abschlüsse waren überhastet, unüberlegt oder die Pässe zu unpräzise. Andererseits unterstützten sich die DHC-Spieler gegenseitig, wenn ein Kollege mal ausgespielt worden war. Vor allem Worms’ Thorben Frey stellte Ben Fickeisen in der DHC-Abwehr immer wieder vor Probleme. „Vielleicht sind wir da auch noch zu unerfahrenen“, suchte Schanninger nach Gründen, dass die TG zu mancher Chance kam. Die steigende Fehlerquote auf beiden Seiten und manche Unkonzentriertheit war sicherlich auch der großen Hitze zuzuschreiben. Knapp zehn Minuten vor dem Ende gab es die beiden einzigen Ecken des Spiels, auf jeder Seite eine, die aber die Torhüter jeweils klären konnten. Riedles Flugeinlage beim Schuss von Sascha Horn war allerdings spektakulärer als Bachmanns Rettungstat.

Kurz vor dem Ende hatte der DHC noch einmal die Möglichkeit zu erhöhen, als drei Spieler allein vor dem Torwart auftauchten. Dominik Rupps Pass auf Marius Behret, der zusammen mit Ott mitgelaufen war, geriet zu ungenau und die Chance war dahin.

Der Hexer im Tor

Der 9:0 (1:0)-Sieg am Sonntag bei der TSG Vorwärts Frankfurt hätte nach Aussage Schanningers sogar noch höher ausfallen können. Aber vor allem in der ersten Halbzeit habe Guido Haas, der „50-jährige Hexer im Frankfurter Tor, die Jungs zur Verzweiflung gebracht“, lobte der Dürkheimer Coach den Keeper der Hausherren. Trotz der abermaligen Hitze und mit der Anstrengung vom Samstag in den Knochen, gab der DHC vor allem im dritten Viertel richtig Gas und konnte die Chancen dann auch in Tore ummünzen. Die Treffer für den DHC erzielten am Sonntag Marius Behret, Neil Schroer (je 1), Christopher Matz (2), Sebastian Dörr (2, jeweils per Siebenmeter) und Lasse Nehrdich (3). Mit 21 Punkten steht der DHC auf Platz zwei in der 2. Regionalliga Süd.