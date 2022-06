Das Pfalzderby in der Oberliga gegen die TG Frankenthal II entschieden die Dürkheimer Hockeydamen mit 3:1 (2:0) für sich. Das bessere Team habe verdient gewonnen, waren sich die Trainer beider Teams einig.

„Das war wichtig für das Selbstbewusstsein“, befand DHC-Coach Uwe Krauß nach dem Spiel. Nach anfänglichen Problemen wäre es insgesamt spielerisch und taktisch gut gewesen. Die zehn Minuten in der zweiten Halbzeit, als die TG den Anschlusstreffer erzielen konnte, nahm er allerdings aus. Julia Blettner habe wieder eine ganz starke Leistung gezeigt, Ella Bösling ein immenses Laufpensum und als ruhenden Pol in der Abwehr hatte der Coach Maike Pacyna ausgemacht.

In der Tat begann das Spiel recht ruhig. Der DHC machte zwar von Anfang an das Spiel, ließ die Gäste dank eines frühen Pressings kaum in die eigene Hälfte kommen, aber anfangs hatten auch die Dürkheimerinnen noch wenig Torchancen. Kurz vor der ersten Viertelpause erzielte Heidi Kaub den Führungstreffer für den DHC. Sie hatte ein bisschen Glück, dass die ansonsten sehr starke Nadine Deimling im Frankenthaler Tor mit dem Fuß hängen blieb und nicht richtig klären konnte. Direkt im Anschluss bekam die TG ihre einzige Ecke des Spiels zugesprochen, Maja Becker konnte sie aber nicht verwerten. Auch das zweite Viertel spielte sich meist auf der Frankenthaler Seite ab, teilweise war DHC-Torhüterin Dorothee Frey, die insgesamt nicht allzu häufig eingreifen musste, ganz allein in ihrer Hälfte. Nicht nur Krauß und sein Kollege Dirk Baumgarten fanden die Gäste in dieser Phase überraschend schwach. Julia Eitel leitete kurz vor der Pause den zweiten Dürkheimer Treffer ein, als sie dynamisch in den Kreis zog und ihre ebenfalls stark spielende Schwester Johanna bediente. Deimling kam zwar noch an deren Schuss, aber Antonia Broschart stand goldrichtig am langen Pfosten und brauchte den Ball nur noch zum 2:0 über die Linie zu schieben.

TG-Trainer Bernd Lauer gab nach dem Spiel neidlos zu, dass die Gastgeberinnen verdient gewonnen hätten. „Sie waren besser und sie hatten auch den Willen, um das Spiel zu gewinnen!“ Sein Team habe vor allem in der ersten Halbzeit Probleme gehabt, erst nach der taktischen Umstellung in der zweiten Hälfte auf eins gegen eins, lief es besser. Zunächst machte aber der DHC da weiter, wo er aufgehört hatte. Beim 3:0 war es die offensiv immer wieder aktive Alena Baumgarten, die über rechts kommend, die abermals am Pfosten postierte Broschart bediente. „Da soll sie stehen“, lobte Krauß nach dem Spiel die Doppeltorschützin.

Nun aber schien die TG endlich aufzuwachen, machte Druck, vor allem Alissa Stang ging immer wieder nach vorne. Auch Becker schaltete sich öfter ein und in der 42. Minute erzielte Janine Mayer nach guter Vorarbeit von Stang den Anschlusstreffer für die Gäste. Der DHC begann kurz zu schwanken, aber nach der erneuten Viertelpause fingen sich die Dürkheimerinnen wieder. Deimling verhinderte am Ende mit mehreren sehr guten Paraden einen höheren Sieg der Gastgeberinnen. Lauer hatte daher auch ein Sonderlob für seine Torfrau. Er betonte allerdings, dass sein Team, auch wenn es Meister würde, als zweite Mannschaft nicht in die Regionalliga aufsteigen dürfe. Der DHC verkürzte den Abstand auf den Tabellenführer mit dem Sieg auf zwei Punkte.