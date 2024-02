Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Saisonabschluss in der Zweiten Regionalliga Süd empfangen die DHC-Damen am Samstag um 16 Uhr in der heimischen WHG-Halle Tabellenführer Eintracht Frankfurt. Nachdem die Dürkheimerinnen am letzten Wochenende den Klassenerhalt perfekt gemacht hatten, könnten sie nun noch das Meisterschaftsrennen beeinflussen.

„Hanau hat sich schon gemeldet und versprochen einen auszugeben, wenn die Eintracht bei uns nicht gewinnt“, erzählt DHC-Trainer Dirk Baumgarten schmunzelnd. Denn Eintracht Frankfurt