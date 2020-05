Die Freiwillige Feuerwehr Bad Dürkheim feiert dieses Jahr 200-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass sind über das komplette Jahr 2020 mehrere Veranstaltungen geplant. Die Corona-Krise hat diese Feiern vorerst unterbunden. Möglicherweise werden sie 2021 nachgeholt.

Die Apres-Ski-Party beim SV 1911 Bad Dürkheim Anfang Februar war noch nicht vom Lock-Down berührt. Auch die Eröffnung der Ausstellung „200 Jahre Feuerwehr Bad Dürkheim“ im Weinbaukeller des Stadtmuseums Ende Februar, bei der die Feuerwehr ihre eigene Geschichte präsentierte, ging noch über die Bühne, aber etwa zur Halbzeit der Ausstellung Mitte März wurde das Museum geschlossen. Seitdem sind die Ausstellungsstücke hier mehr oder weniger geparkt, wie es Wehrleiter Karlheinz Bayer ausdrückt. Mit der Leiterin des Stadtmuseums Britta Hallmann-Preuß sei man übereingekommen, die Ausstellung im Museum aufgebaut zu lassen, bis man in der Lage sei abzuschätzen, wie es weitergehe, berichtet der Wehrleiter.

„Rückendeckung“ von Stadt

Am 26. April war ein Geschicklichkeitsfahren auf dem Wurstmarktplatz geplant, am 7. Juni sollte im Stadion Trift eine „Feuerwehr-Olympiade“ steigen – hinter beiden Terminen steht in Rot der Zusatz „aus aktuellem Anlass muss die Veranstaltung leider ausfallen“ im Internetauftritt der Feuerwehr. Beim „Rockfest mit ,Die iDOle’“ am 29. August auf dem Wurstmarktplatz und dem Jubiläumsfest am nächsten Tag an gleicher Stelle, fehlt dieser Zusatz. Er fehlt auch für den Wurstmarkt-Aufzug am 11. September, den Benefizlauf an der Saline am 26. September, den Bauernmarkt am 4. Oktober und für St. Martin am 11. November im Feuerwehrgerätehaus. Generell könne man über diese Jubiläumsfestivitäten noch nichts Endgültiges sagen, aber sein Bauchgefühl sage ihm, dass sie ebenfalls nicht werden stattfinden können, schätzt der Wehrleiter die Lage aus seiner Sicht ein. Ersatzlos gestrichen werden sollen sie deswegen aber nicht, denn die Leute hätten sich „so viel Mühe“ gemacht. Man werde sie nachholen, so Bayer, sobald wieder Normalität eingekehrt sei – vermutlich im nächsten Jahr. Der für die Feuerwehr zuständige Dezernent Karl Brust habe bereits signalisiert, dass die Feuerwehr von Seiten der Stadt bei einer Verlegung ins nächste Jahr „volle Rückendeckung“ habe, freut sich Bayer.