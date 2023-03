Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stehender Applaus und Jubelrufe kamen bereits vor dem Schlusspfiff vom Dürkheimer Anhang von der Tribüne in der Frankenthaler Stadtsporthalle. Mit 20:0 (6:0) deklassierten die Damen des Dürkheimer HC die TG Frankenthal III und machten damit die Meisterschaft in der Hallenhockey-Oberliga perfekt. Der Lohn ist der Aufstieg in die Zweite Regionalliga.

Es war ein ungleiches Duell zwischen der TG Frankenthal III und dem Dürkheimer HC. Trotzdem lieferten die Gäste eine konzentrierte Leistung ab und haben sich den Sieg auch in dieser Höhe