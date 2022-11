5:2 (2:2) haben die Damen des Dürkheimer HC in der Hallenhockey-Oberliga das Auftaktspiel am Sonntag gegen den TFC Ludwigshafen gewonnen. Dabei wurden die Gastgeberinnen in der eigenen Halle vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt.

Der Dürkheimer HC tritt mit einer Mischung aus erfahrenen und jüngeren Spielerinnen in der Oberliga an. Klares Ziel ist der Aufstieg, weil die Klasse mit Einführung der Zweiten Bundesliga unter dem Dach nur noch die fünfte ist. So sind durch das Aufrücken verschiedener Mannschaften auch nur noch fünf Teams in der Oberliga verblieben.

Der erste Schritt der Mission Aufstieg ist den Dürkheimer Damen geglückt, auch wenn sie sich nach Aussagen ihres Trainers Dirk Baumgarten zumindest in der ersten Halbzeit ein wenig schwer taten. Und das hatte seinen Grund.

„Die Gäste aus Ludwigshafen hatten keine Torfrau aufgeboten, spielten deshalb über die gesamte Spielzeit mit sechs Feldspielerinnen.“ Damit habe seine Mannschaft anfangs ihre Probleme gehabt, weil das Spiel in ständiger Unterzahl auf dem Feld dann doch ein ganz anderes sei. Kurios: Obwohl das Tor des Aufsteigers aus Ludwigshafen quasi leer war, brachten die Gastgeberinnen keine ihrer zehn Strafecken im Gehäuse unter.

„Das hat in meiner Mannschaft doch für ein bisschen Aufregung gesorgt“, meinte Baumgarten. Mit der Zeit habe sich der DHC jedoch in die Partie gekämpft. „Spielerisch fand ich die Leistung von uns in Ordnung“, sagte der Übungsleiter. Für die DHC-Tore zum 2:2 zur Pause sorgten Alena Baumgarten und Johanna Eitel, die einen Siebenmeter verwandelte. Nach der Pause war es dann Alena Baumgarten, die im Alleingang die Treffer Nummer drei, vier und fünf für den DHC erzielte.

Wie hatte es der zweite Coach der DHC-Mannschaft, Uwe Krauß, im Vorfeld der Begegnung formuliert: „Um aufzusteigen, müssen wir sowieso jeden schlagen.“ Und sich eben auch auf besondere Situationen und Herausforderungen einstellen können, wie der erste Spieltag gezeigt hat. Zu diesen Herausforderungen zählt sicher auch, dass es nach dem Auftakt bereits wieder eine zweiwöchige Pause zu überbrücken gilt. So ist es schwer, in einen Rhythmus zu kommen. Am Sonntag, 4. Dezember, müssen die DHC-Damen zum Kreuznacher HC.