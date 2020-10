Der Dürkheimer Berglauf, der am 17. Oktober hätte stattfinden sollen, wurde coronabedingt abgesagt. Stattdessen bietet der Laufclub (LC) Bad Dürkheim einen virtuellen Berglauf.

In der Zeit von Samstag, 10. Oktober bis einschließlich Sonntag, 25. Oktober, können Interessierte die originale Laufstrecke individuell oder in kleinen Gruppen in eigener Verantwortung belaufen.

Die 8,7 Kilometer lange Laufstrecke hinauf zum Bismarckturm, auf der sich die Höhenanstiege auf 510 Meter summieren, verläuft erst durch die Weinberge, dann durch den Wald. „Wir haben die Strecke nicht durchgängig markiert, nur an wenigen wichtigen Stellen sparsam mit gelbem Kreidespray gekennzeichnet. Wir sorgen aber dafür, dass sie belaufbar und frei von Hindernissen ist“, sagt Michael Röper vom Laufclub. „Für die Orientierung bieten wir auf unserer Webseite eine GPX-Datei für eine Navigationssoftware. Dort sind auch die Kartendarstellung sowie Fotos von der Laufstrecke zu finden.“

Wer es ohne Verlaufen geschafft hat, kann seine selbst gestoppte Laufzeit auf der LC-Website eintragen und sich mit anderen Läufern vergleichen. Man kann so oft laufen und sich eintragen, wie man will. Das heißt, jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, seine bisher erzielte Laufzeit noch zu verbessern. Am Ende wird eine endgültige Ergebnisliste erstellt und veröffentlicht, die pro Person nur die jeweils beste Laufzeit aufweist.

Dass auf der unpräparierten Strecke so schnell gelaufen werden kann wie im echten Rennen, ist sehr unwahrscheinlich. Im vorigen Jahr siegte Jonas Lehmann, der mehrfache Gewinner des Pfälzer Berglauf-Pokals, in 33:41 Minuten, bei den Frauen gewann Simone Raatz in 41:50. Wer es innerhalb einer Stunde bis nach oben schafft, würde im echten Rennen im Mittelfeld landen. Aber auch wer 1:15 Stunden benötigt, käme immer noch in die Punkteränge zum Pfälzer Berglauf-Pokal, zu dem der Dürkheimer Berglauf normalerweise zählt.

Mit dem virtuellen Berglauf will der Laufclub auch soziale Projekte unterstützen und ruft zu einer Spende für die Lebenshilfe auf.

Weitere Infos

www.laufclub.de