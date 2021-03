Gleich zweimal der Unfallflucht schuldig gemacht hat sich am Donnerstag ein 48-Jähriger Dürkheimer. Nach Angaben der Polizei war er gegen 7.30 Uhr mit seinem VW Touran zunächst auf der Verlängerung der Mannheimer Straße in Richtung Dürkheimer Innenstadt unterwegs. Auf Höhe des Zubringers zur B 271 wollte der Mann nach links abbiegen, fuhr dabei aber auf eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden von 300 Euro. Durch diesen ersten Unfall wurde zwar der Reifen seines VW beschädigt, doch der Dürkheimer fuhr einfach auf seiner Felge weiter. Zeugen beobachteten ihn anschließend dabei, wie er auf der B 271 Richtung Fronhof weiterfuhr. In Höhe des Autohauses Mertel hielt er kurz an, stieg aus, schaute sich den Schaden an der Fahrzeugfront an, stieg wieder ein und setzte seine Unfallflucht fort. An der Einmündung Friedelsheimer Straße/K 7 fuhr er einem verkehrsbedingt wartenden VW Passat mit Anhänger auf. Der angerichtete Schaden bei diesem zweiten Unfall beträgt 2000 Euro. Auch hier entfernte sich der 48-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Streifenbesatzung traf ihn schließlich an seiner Wohnanschrift an. Den Schaden an seinem Auto beziffern die Beamten mit 2500 Euro. Hinweise auf Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenkonsum gab es allerdings keine. Dennoch stellte die Polizei den Führerschein des Dürkheimers sicher. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht in zwei Fällen ermittelt. Warum er die Unfälle verursacht und einfach weitergefahren ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.