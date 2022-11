Die Stadt Bad Dürkheim sei einer der wenigen Kita-Träger innen in Rheinland-Pfalz, die sogenannte Springer einsetzt, um Ausfälle bei den Erziehern zu kompensieren. Das sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) im Sozialausschuss und kündigte an, die Anzahl der Springerstellen zu erhöhen. Dafür gab es Lob.

Die Erste Beigeordnete Judith Hagen (Grüne) erinnerte daran, dass 2019 erstmals vier Erzieherinnenstellen für Aushilfen in den Stellenplan aufgenommen wurden, und zwar mit Zustimmung der politischen Gremien. 2021 kamen drei weitere Springerinnen dazu. Jede Springerin ist ein bis zwei Kitas zugeordnet und hilft aus, wenn vom festen Personal jemand krank, in Urlaub oder aus sonstigen Gründen nicht da ist. Die Kita An der Isenach hat zwei Springerinnen, das Haus für Kinder eine eigene Aushilfe. Ansonsten teilen sich immer zwei Einrichtungen eine Springerin.

„Es gab bisher noch keinen Tag, an dem nicht alle Springerinnen eingesetzt waren“, berichtete Christine Schneider-Joseph, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste und soziale Einrichtungen. Der Bedarf sei manchmal sogar größer und werde zunehmen, sagte Hagen. Denn jede Erzieherin habe aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben künftig Anspruch auf zwei Regenerationstage und eine finanzielle Zulage, die sie teilweise in ein bis zwei freie Tage umwandeln kann.

91,5 Erzieherstellen

Um den Bedarf an Vertretungen abzudecken, würden vier weitere Stellen benötigt, so Schneider-Joseph. Hagen zufolge werden diese wie die festen Stellen finanziert: 12,5 Prozent der Personalkosten zahlt die Stadt, 44,7 Prozent das Land und den Rest der Landkreis Bad Dürkheim.

Judith Busch (CDU) bezweifelte, dass angesichts des Personalmangels bei Erziehern vier weitere Stellen besetzt werden können. Das sah Glogger anders. Die Stadtverwaltung sei anscheinend ein attraktiver Arbeitgeber, denn es seien nur wenige der 91,5 Erzieherstellen nicht besetzt. Die Vertretungen bekämen wie alle anderen Stadtmitarbeiter einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Gerade die Vertretungsstellen seien bei einigen Erzieherinnen beliebt. Denn die Springerinnen könnten sich fast ausschließlich mit den Kindern beschäftigen und müssten sich nicht um Verwaltungsarbeiten, Elternkontakte und ähnliches kümmern.

Wenn bei Ausfällen keine Vertretung zur Verfügung steht, müssten die Betreuungszeiten verkürzt, Gruppen zusammengelegt oder Angebote gestrichen werden, so Schneider-Joseph und Hagen. Für Eltern sei es wichtig, dass sie sich auf die Öffnungszeiten verlassen können, gab Markus Wolf (CDU) den allgemeinen Tenor im Ausschuss wieder, der denn auch vier weiteren Vertretungsstellen zustimmte.