Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG Dürkheim/Speyer will in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest beim Tabellennachbarn DJK Nieder-Olm die Punkte von vergangener Woche veredeln. Gleichzeitig denkt man an eine mögliche Saisonunterbrechung.

Personell plant die SG, gestärkt in das Schlüsselspiel am Sonntag, 18 Uhr, zu gehen – immerhin sind die Rheinhessen als Tabellenachter nur zwei Zähler besser postiert als der Zehntplatzierte