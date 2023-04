Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Dürkheimer Ballschule kommt zu dir nach Hause!“ – unter diesem Motto soll am Montag ein Bewegungsangebot für Kinder starten, egal ob sie in einem Verein sind oder nicht. Initiiert hat das Andreas Schanninger, Trainer beim Dürkheimer HC. Er betont: Die per Video-Konferenz abgehaltenen, kostenlosen Kurse für Kinder ab drei Jahren sind kein Hockeytraining, sondern einfach für alle gedacht.

Es ist ein paar Tage her, da gab es ein Gespräch zwischen Schanninger und der RHEINPFALZ, in dem es um aktuelle Angebote des DHC für seine Mitglieder ging.