Nach den ab Montag geltenden Corona-Regeln sind in Rheinland-Pfalz Weihnachtsmärkte ohne Einschränkungen wie Abstand, Masken oder 3G-Regeln erlaubt. Doch was bedeutet das für den Dürkheimer Advent? Das wollte Angela Strobel (FWG) am Dienstagabend im Stadtrat wissen. Der zuständige Beigeordnete Karl Brust (SPD) sagte, dass er nach der Nachricht aus Mainz davon ausgehe, dass der Dürkheimer Advent wie vor der Pandemie, zuletzt im Jahr 2019, gefeiert werden könne. Details würden in dieser Woche besprochen. Ralf Lang (SPD) sprach sich dafür aus, die Standgebühren für die Beschicker um 50 Prozent zu reduzieren, um diese für die Auswirkungen der Pandemie zu entschädigen.