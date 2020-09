Die Stadt Bad Dürkheim möchte in diesem Jahr trotz Corona einen Weihnachtsmarkt veranstalten – allerdings nur wenn die Rechtslage und das Infektionsgeschehen dies zulassen. Im Wurstmarktausschuss skizzierte Marcus Brill, Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus, „Konzeptionsansätze“ für einen möglichen Dürkheimer Advent. Die Verwaltung schlägt einen Weihnachtsmarkt auf größerer Fläche vor. Zusätzlich zur bisherigen Feierfläche auf dem Römer- und Ludwigsplatz sollen nun Bereiche des Schlossplatzes, der Weinstraße Nord und der nördliche Stadtplatz hinzukommen. Ziel ist, das Festgeschehen zu entzerren. Dabei will die Stadt nach eigener Darstellung an den eigenen Beschickern festhalten. Neben der räumlichen Erweiterung sollen auch die Öffnungszeiten (sonst Freitag bis Sonntag) um den Donnerstag ergänzt werden. Schubkarchstände könnten mit dem entsprechenden Hygienekonzept öffnen. Konzerte finden nicht statt, es wird keine Jurte am Römerplatz geben und das Kinderprogramm wird ins Haus Catoir verlegt. Ein Kinderkarussell ist geplant. „Das sind die Grundvoraussetzungen, unter denen wir es angehen könnten“, so Brill. Bedingung sei allerdings, dass rechtlich keine Einzäunung und keine Kontaktdatenerfassung verlangt werde, das sei nicht zu leisten. Im Ausschuss wurde außerdem deutlich, dass eine Feier ohne Glühwein als nicht sinnvoll angesehen wird. Die endgültige Entscheidung soll Mitte November fallen.