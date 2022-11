Am Freitag startet der Dürkheimer Advent. Nach den Pandemie-Jahren ist 2022 wieder eine Ausgabe mit gewohnten Elementen geplant. Dennoch gibt es Neuerungen.

Eröffnet werden soll der Weihnachtsmarkt am Freitag, 17 Uhr, vor der Ludwigskirche. Mit dabei sind wie immer die Weinhoheiten, der Limburg-Abt, Ensembles der Musikschule und Bürgermeister Christoph Glogger (SPD), der stets eine Feuershow beiträgt. Geöffnet hat das Fest an allen vier Adventswochenenden – freitags immer von 16 bis 21 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr. Am ersten Adventssonntag haben die Geschäfte in der Dürkheimer Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Römerplatz wird in den kommenden Wochen zum „Dürkheimer Platz“, so Marcus Brill, der das Fest mit seinem Team organisiert. Die Dürkheimer Vereine schenken an zwei Ständen Glühwein aus. An und in der Jurte gibt es ein Kinderprogramm. Gebastelt und gelesen wird dort sonntags zwischen 13 und 18 Uhr mit dem Jukib, der Offenen Kreativ-Werkstatt oder der Holzwerkstatt Held-Bez. Außerdem spielt die Musikschule an Freitagen. Auch die Pfadfinder vom Stamm Salier sind wieder vertreten. An ihrem Lagerfeuer bieten sie Stockbrot an.

Für Beisel kommt Cockpit

Weitere Flächen mit Gastronomie, Glühwein und mehr gibt es wie gewohnt in der Weinstraße Nord und auf dem Ludwigsplatz. Dabei gibt es einige Neuerungen, wie Brill im Wurstmarktausschuss in dieser Woche mitgeteilt hat.

So wird das Restaurant „Puur!“ auf dem Römerplatz vertreten sein und für David Beisel kommt das Restaurant Cockpit auf den Ludwigsplatz. Augenfälligste Neuerung: eine sieben Meter hohe Glühweinpyramide, die zwischen Ludwigskirche und Deutscher Bank platziert wird. „Das ist wirklich ein Mehrwert, allein schon optisch“, so Brill. Ergänzt wird das Angebot an dieser Stelle durch einen Süßigkeitenstand und ein Kinderkarussell.

Krippe mit Pfälzer Elementen

Im Oberen Kurpark werden die Händler ihre Waren präsentieren. Das Kurhaus sorgt fürs leibliche Wohl. Wie gewohnt wird wieder die Krippe mit Pfälzer Elementen in den Konzertmuschel zu sehen sein.

Begleitend zum Weihnachtsmarkt gibt es ein Konzert der Blue Note Big Band am Samstag, 26. November, 19.30 Uhr, im Dürkheimer Haus sowie das Kindertheater „Petterson kriegt Weihnachtsbesuch“ am Donnerstag, 15. Dezember, 15 Uhr, an gleicher Stelle. Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 18. Dezember, 11.30 Uhr, den Glühschoppen, eine literarisch-musikalische Veranstaltung, am Römerplatz.

Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte, die Organisation des Festes sei für das Team noch mal eine große Herausforderung nach dem Wurstmarkt gewesen. „Wir haben ein tolles Konzept entwickelt, ich freue mich auf den Dürkheimer Advent“, so Glogger. „Ich freue mich besonders für die Vereine“, sagte Beigeordneter Karl Brust (SPD). „Die haben es bitter nötig, dass sie Geld in die Kassen kriegen.“