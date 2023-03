Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Zweitplatzierte der zweiten Basketball-Regionalliga Südwest, Lich Basketball, geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Drittletzten SG TV Dürkheim/BI Speyer. Anpfiff ist am Samstagabend, um 19 Uhr, in der Licher Dietrich-Bonhoeffer-Halle.

Die Spielgemeinschaft hat in sechs Saisonbegegnungen erst einmal gewonnen. Lich kassierte bislang erst eine Niederlage – und das am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel der beiden bis dato unbesiegten