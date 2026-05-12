Die volle Punktzahl erreichten die Dürkheimer Hockey-Herren am Wochenende. Weder der Kreuznacher HC noch der TFC Ludwigshafen konnten dem DHC Paroli bieten.

Ein 4:0-Sieg am Samstag gegen den KHC und ein 4:1-Sieg am Sonntag beim TFC – DHC-Herren-Trainer Dirk Baumgarten war zu Recht entspannt nach dem Doppelwochenende. Die Partie am Sonntag beim pfälzischen Nachbarn TFC Ludwigshafen hatte ihm im Vorfeld mehr Kopfzerbrechen bereitet, als eigentlich nötig war. Doch auch die Kreuznacher hatte Baumgarten nicht unterschätzen wollen, war er zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft am gesamten Wochenende.

„Wir wollten konsequent spielen, und das haben wir gemacht. Natürlich dauert es eine Zeit, bis wir die Mauer durchbrochen hatten“, spielt er auf die defensive Taktik beider Gegner an. Insgesamt sei seine Mannschaft nie in Gefahr gewesen, die Spiele zu verlieren. Wobei sowohl am Samstag wie auch am Sonntag ein höheres Ergebnis möglich gewesen wäre. Der Kreuznacher HC war am Samstag gerade komplett, hatte keine Auswechselspieler zur Verfügung. Zu Beginn der Partie tat sich der DHC schwer, die erwähnte Mauer zu durchbrechen.

Erst in der 18. Minute konnte Jonas Förster mit einem Stecher die Gastgeber in Führung bringen. Das 2:0 erzielte Christopher Matz per Siebenmeter. Auch der KHC hatte ein paar Konterchancen, da waren die Dürkheimer defensiv noch ein bisschen anfällig. In der zweiten Halbzeit lief es besser, Nico Mayerhöfer ließ kurz nach Wiederanpfiff Niklas Senft im Kreuznacher Tor bei der Ecke keine Chance, schoss den Ball unhaltbar zum 3:0 rechts oben hinein. Immer mehr übernahmen die Dürkheimer die Spielhoheit, bei den Kreuznachern ließen die Kräfte deutlich nach.

Marius Behret machte mit einem sensationellen Trick über den Torhüter das 4:0. Danach ließen die Dürkheimer noch ein paar Möglichkeiten liegen, aber der Sieg war gänzlich ungefährdet. Dass es tatsächlich auch ohne Gegentor blieb, war Yannik Schlossareck zu verdanken, der zwar nicht viel zu tun hatte, aber dennoch den Ehrentreffer der Gäste verhinderte. Beim pfälzischen Derby am Sonntag rechnete Baumgarten mit mehr Gegenwehr, aber auch der TFC hatte keine Chance gegen den Tabellenführer. Über 60 Minuten war es ein sehr einseitiges Spiel.

Die Gastgeber hatten in beiden Halbzeiten nur jeweils zwei Kreisszenen, in der zweiten Hälfte hatten die Gäste ein deutliches Chancenplus. Nico Mayerhöfer nutzte eine Ecke im zweiten Viertel zur Führung, allerdings dauerte es bis zu Beginn der zweiten Hälfte, ehe die Dürkheimer nachlegen konnten. Leon Franken stand genau richtig, als TFC-Keeper Nico Habla einen Schuss nur abwehren konnte. Er musste den Ball nur noch zum 2:0 über die Linie schieben. Kurz danach verwandelte Routinier Christopher Matz erneut einen Siebenmeter zum 3:0.

Dann brachte sich der DHC mit zwei Karten selbst in Unterzahl und damit in Bedrängnis. Johannes Berger konnte einen Siebenmeter für den TFC zum 1:3-Anschlusstreffer nutzen, Torhüter Simon Kirchhof, der an diesem Tag zwischen den Pfosten stand, hatte leider keine Chance. Kurz danach wurde das Spiel für einen längeren Zeitraum unterbrochen, weil sich ein Ludwigshafener Spieler verletzte und auf dem Platz liegend auf den Rettungswagen warten musste. „Nach der Unterbrechung war natürlich die Luft raus“, erklärte Baumgarten. Dennoch holte der DHC eine weitere Ecke, die Nico Mayerhöfer zum 4:1-Endstand nutzte.

Das gesamte Team habe seinen Anteil an den beiden Siegen gehabt, lobte der Trainer. Nach den beiden Erfolgen bleibt der DHC natürlich Tabellenführer, hat jetzt 24 Punkte auf dem Konto. Da Verfolger Safo Frankfurt nach dem 5:4-Sieg am Samstag bei TEC Darmstadt am Sonntag zu Hause gegen den Limburger HC nicht über ein 1:1 hinauskam, beträgt der Rückstand der Frankfurter nun vier Punkte. Zudem haben sie bereits eine Partie mehr absolviert. Der DHC hat sich also eine gute Ausgangslage für die nächsten wichtigen Spiele erarbeitet.

Erst mal haben die Dürkheimer aber drei Wochen Pause, ehe am 30. Mai das Rückspiel gegen den TV Alzey ansteht. In Alzey hatte der DHC beim 2:3 die bisher einzige Niederlage hinnehmen müssen, hat natürlich noch eine Rechnung offen. Direkt am nächsten Tag folgt dann die Partie bei Safo. Es wird also ein wichtiges Wochenende, an dem der DHC die Weichen in Richtung Aufstieg stellen könnte.

Hockey schnuppern

Der Dürkheimer Hockey-Club baut zum Stadtfest wieder sein Mini-Kunstrasenfeld auf. Am Donnerstag, 14. Mai, können alle Interessierten mal mit dem Schläger in der Hand probieren, wie die seit über 100 Jahren in Dürkheim so beliebte Sportart funktioniert. Von 11 bis 17 Uhr warten am Römerplatz 24 Quadratmeter Kunstrasen, zwei Tore, jede Menge Schläger und Bälle auf Schnupperkinder und Sportbegeisterte. Erwachsene und jugendliche Spielerinnen, Spieler und viele Personen aus dem Trainerteam zeigen, wie es geht, und informieren über den Hockeysport und Trainingszeiten. Schon im vergangenen Jahr haben vor allem viele Kinder großen Spaß auf dem kleinen Feld gehabt.