Am Donnerstag beginnt der Aufbau für das dänische Fancamp im Knaus Campingpark in Bad Dürkheim. Von Samstag bis Freitag, 21. Juni, werden dort zwischen 500 und 1000 dänische Fans erwartet, Mit dem Bus besuchen sie die Spiele ihrer Nationalelf in Stuttgart gegen Slowenien am Sonntag sowie gegen England am Donnerstag, 20. Juni, in Frankfurt.

„Wir wollen, dass unsere Gäste eine gute Zeit haben und gerne wieder nach Bad Dürkheim und auf unseren Platz kommen“, sagt Camp-Managerin Claudia Höhn.

Wie das Programm der Gäste aus Skandinavien aussieht und warum in Bad Dürkheim auch ein Popstar aus Dänemark auftritt, steht in unserem ausführlichen Artikel.