Wer in den letzten Wochen auf dem Römerplatz unterwegs war, wird sich gewundert haben, dass im früheren Eiscafé Cortina immer noch eine Ausstellung mit Bildern der Dürkheimer Künstlerin Mechthilde Gairing untergebracht ist. In der Stadt kommen erste Zweifel auf, ob das beliebte Eiscafé im Herzen der Kurstadt überhaupt noch einmal öffnen wird. Die Eigentümerin des Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Mannheimer Straße und Römerplatz, Ilgün Ucar, die im selben Gebäude ein Gemüse- und Feinkostgeschäft betreibt, zerstreut die Bedenken. Sie teilt auf Anfrage mit, dass sie das Eiscafé in eigener Regie betreiben wird. Nachdem der langjährige Pächter sein Gastspiel im vergangenen Winter beendet hatte, konnte die Geschäftsfrau in Bad Dürkheim keinen geeigneten Nachfolger finden. Zusammen mit ihrer Familie will sie auch die Eisproduktion übernehmen. Aufgrund der nötigen Renovierungs- und Einrichtungsarbeiten verzögert sich die sonst nach der Winterpause übliche Eröffnung, die in der Regel im März erfolgt. Ucar versichert, dass der Betrieb spätestens Anfang Mai aufgenommen wird. „Wie ich es schon erzählt habe, wird das Café sehr schön und die Dürkheimer können sich schon jetzt darauf freuen“, sagt Ilgün Ucar.