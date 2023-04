Am 5. oder 6. Mai soll das Cortina wieder öffnen. So jedenfalls verspricht es Ilgün Ucar, die als Eigentümerin des Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Mannheimer Straße und Römerplatz, das Cortina in eigener Regie weiter betreiben wird. Nachdem der langjährige Pächter im vergangenen Winter sein Gastspiel beendet hatte, konnte Ucar keinen geeigneten Nachfolger finden.

Die Eisproduktion soll allerdings weiter in Italienischer Hand liegen und nicht, wie zuletzt vermeldet, von der Familie Ucar übernommen werden. „Im Mai machen wir zunächst provisorisch auf und die Gäste können Eis essen, Kaffee trinken und draußen sitzen“, sagt Ilgün Ucar. Mitte Juni soll das Cortina dann wie gewohnt betrieben werden, weil bis dahin alle Möbel und die restlichen Einrichtungsgegenstände aus Italien geliefert sein sollen. „Für die Eisproduktion habe ich einen Fachmann aus Italien verpflichtet“, informiert Ucar, die nach der Eissaison auch nicht in die Winterpause gehen, sondern den Betrieb das ganze Jahr aufrechterhalten möchte.