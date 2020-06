Im Landkreis Bad Dürkheim hat sich an Pfingsten niemand mit dem Erreger infiziert. In der Stadt Neustadt hingegen ist dem Gesundheitsamt ein neuer Fall bekannt geworden. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit (Stand 2. Juni, 16 Uhr) in seinem Zuständigkeitsbereich 431 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden; 325 im Kreis und 106 in Neustadt.

Noch eine akute Infektion

Derweil sind fast alle der positiv getesteten Personen sind wieder genesen: im Kreisgebiet 312, in Neustadt 103. Im Landkreis ist nur noch eine akute Infektion bekannt, in Neustadt jetzt wieder eine. Bislang sind zwölf Menschen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, zwei aus Neustadt.rhp