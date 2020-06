Seit fast drei Wochen hatte es keine Neuinfektion im Landkreis Bad Dürkheim mehr gegeben: Am Mittwoch aber ist ein neuer Corona-Fall hinzugekommen. Das hat der Kreis Bad Dürkheim am Donnerstag bekannt gegeben. Damit sind nun seit Beginn der Pandemie 326 Menschen im Landkreis positiv auf das Virus getestet worden. 106 sind es in der Stadt Neustadt. Fast alle sind wieder vom Coronavirus genesen. Im Landkreis sind zwei akute Infektionen bekannt – in Neustadt eine.

