Dem Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim ist der erste Fall einer Ansteckung mit einer Coronavirus-Mutation im Kreis gemeldet worden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Es handelt sich um die britische Variante. Betroffen ist eine 60-jährige Person aus dem Landkreis, die im Kreiskrankenhaus Grünstadt behandelt und mittlerweile in ein Ludwigshafener Krankenhaus verlegt wurde. „Die Person hatte nur wenige Kontakte, diese wurden vom Gesundheitsamt benachrichtigt und sind in Quarantäne“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Es bestehe der Verdacht, dass der/die Ehepartner/in der ebenso an der Variante erkrankt ist, das Ergebnis des Tests steht jedoch noch aus.

„Eine Frage der Zeit“

„Leider war es nur eine Frage der Zeit, bis auch bei uns im Landkreis eine Variante des Virus auftaucht. Nach bisheriger Erkenntnis sind diese Mutationen deutlich ansteckender, es ist daher nochmal wichtiger, deren Ausbreitung einzudämmen. Ich möchte daher noch einmal an die Dringlichkeit erinnern, dass wir weiterhin Abstand halten, Kontakte reduzieren, Maske tragen und uns an die bekannten Regeln halten“, wird Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in der Mitteilung zitiert.