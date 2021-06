Gute Nachricht vor dem Feiertag: Am Mittwoch ist dem Gesundheitsamt keine Neuinfektion mit dem Coronavirus im Landkreis Bad Dürkheim gemeldet worden. Das hat der Kreis mitgeteilt. Im Landkreis sind momentan noch 38 aktive Infektionen bekannt – fünf in Bad Dürkheim, elf in der Verbandsgemeinde Wachenheim und sechs in der Verbandsgemeinde Freinsheim. Der Inzidenzwert liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes im Kreis bei 13,6.

