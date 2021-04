Seit Mittwoch sind im Kreis Bad Dürkheim 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. In Bad Dürkheim sind drei und in den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim jeweils zwei neue Infektionen hinzugekommen. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Im Landkreis sind momentan 411 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Der Inzidenzwert, der die Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, sank am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt auf 97,2 und damit erstmals seit längerer Zeit wieder unter die Grenze von 100. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter diesem Wert, tritt die Bundesnotbremse außer Kraft. Dann gelten wieder die Regelungen des Landes Rheinland-Pfalz, die für einen Inzidenzwert unter 100 unter anderem einen Wegfall der Ausgangssperre vorsehen.