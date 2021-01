Ein DRK-Team war am Mittwoch bei der ersten mobilen Impfaktion im Landkreis Bad Dürkheim im Lambrechter Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt im Einsatz.

Einrichtungsleiter Roland Brugger hat frühzeitig Vorbereitungen für die Impfungen von rund 130 Bewohnern sowie knapp 70 Mitarbeitern getroffen und Einverständniserklärungen eingeholt, noch bevor der Impftermin feststand. „Ich war drei Tage lang damit beschäftigt, die Unterlagen zusammenzustellen“, erzählt der Einrichtungsleiter. Rund 2000 Seiten an Aufklärungsbögen waren für die Bewohner auszudrucken.

Mit der Impfbereitschaft in der Einrichtung ist Brugger zufrieden. Über 90 Prozent der Bewohner ließen sich impfen, bei den Mitarbeitern seien es rund drei Viertel der Belegschaft. Für Brugger selbst war es keine Frage, dass er sich impfen lässt. „Ich bin froh, wenn wir den Aufwand mit dem Testen nicht mehr haben“, sagt er. Zufrieden sei er mit der Organisation durch das DRK, das mit sechs Personen in der Einrichtung war.

Laut DRK sollen bis Anfang oder spätestens Mitte Februar alle Pflegeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz die Impfung von mobilen Teams erhalten haben. Wann die nächsten Impfungen in Pflegeheimen in Neustadt und Umgebung stattfinden, steht laut Gesundheitsamt noch nicht fest.

Für Donnerstag ist eine weitere Impfaktion in einem ersten Altenheim in Bad Dürkheim geplant. Wie bereits berichtet, wird das Impfzentrum in der Salierhalle seinen Betrieb aufnehmen.