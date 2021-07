Die rund 20 Kreisbürger, die sich in den vergangenen Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben, sind alles jüngere Menschen. Fast alle waren noch nicht geimpft. Das hat die Kreisverwaltung auf Anfrage mitgeteilt.

Betroffen von einer Coronainfektion seien derzeit Schüler, Jugendliche und junge Erwachsene. „Das Gesundheitsamt fragt bei den Infizierten immer den Impfstatus ab, schon die ganze Zeit. Ob geimpft, wann geimpft und mit welchem Impfstoff“, erläuterte die Sprecherin der Behörde, Sina Müller. Es komme trotz Impfung immer mal wieder vor, dass dennoch jemand positiv auf Corona getestet werde. Diese Impfdurchbrüche habe es aber auch vor der Delta-Variante gegeben, sie seien aber selten. „Oft haben diese Personen dann keine Symptome“, erklärt Müller. Wenn die geimpften Menschen Symptome zeigten, dann sei dem Gesundheitsamt bisher kein schwerer Verlauf aufgefallen.

„Impfung zeigt Wirkung“

„Die Impfung zeigt also Wirkung – vollständig ausgeschlossen werden kann eine Infektion aber auch mit Impfung nicht“, betont Müller. Ob die derzeit Neuinfizierten an der Delta-Variante erkrankt sind, werde gar nicht mehr statistisch aufgeschlüsselt, da man davon ausgeht, dass diese Mutation bereits die vorherrschende Form des Coronavirus ist. Es gebe dadurch auch keine Sonderbehandlung mehr, was beispielsweise die Quarantäne betreffe. „Delta zählt jetzt also als ,Normalfall’ – so wie es bereits bei der Alpha-Variante gewesen ist, die ja nach einer gewissen Zeit auch als vorherrschende Form angenommen wurde“, erklärte Müller.

Dennoch werden die PCR-Tests aus dem Landkreis in den Laboren weiterhin auf Virusvarianten überprüft. Je nach Labor geschehe dies entweder bei allen Abstrichen oder nur stichprobenweise.