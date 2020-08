Außer Mitarbeitern von Schulen und Kindertagesstätten können sich auch Tagesmütter kostenlos auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus testen lassen. Das hat Sina Müller, Sprecherin der Dürkheimer Kreisverwaltung, mitgeteilt. In Ergänzung zu unserer Berichterstattung über die Testmöglichkeiten für Personal von Schulen und Kindertagesstätten weist die Dürkheimer Hausärztin Dr. Nadja Asbeck darauf hin, dass die Kassenärztliche Vereinigung (KV) alle niedergelassenen Praxen und damit speziell die Hausarztpraxen um Mithilfe bei den Tests gebeten und alle Praxen über die Abrechnungsmodalitäten informiert habe. Grundsätzlich könne daher jeder niedergelassene Arzt und nicht nur diejenigen, die auf einer Liste der KV im Internet geführt sind, Patienten auf eine Infektion mit Covid-19 testen. Dazu gehöre auch ihre Praxis in Dürkheim. „Die Patienten informieren sich am besten direkt in denen von ihnen konsultierten Praxen“, so Asbeck. Das beteffe sowohl Patienten mit Symptomen, als auch solche, die Warnungen durch ihre Warn-App erhalten haben, Reiserückkehrer sowie Lehrer, Erzieher und Mitarbeiter in der Tagespflege von Kindern. Wie Rainer Saurwein, Sprecher der KV, sagte, sei es in jedem Fall wichtig, sich bei einem Arztbesuch wegen eines Coronatests vorher telefonisch anzumelden. Im Landkreis sind laut Kreisverwaltung momentan sechs aktive Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Seit Freitag gab es demnach keine neuen gemeldeten Corona-Infektionen.