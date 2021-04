Zwei neue Zentren für Schnelltests gibt es in Kürze in Bad Dürkheim. Bereits am Samstag startet das Exclusive Fitnesstudio am Dürkheimer Bahnhof, am Donnerstag folgt dann die dm-Filiale im Bruch.

„Wir wollten zur Bekämpfung der Pandemie etwas beitragen“, sagt Sebastian Koch, einer der drei Inhaber des Exclusive-Medical-Fitness-Clubs in Bad Dürkheim. Als Gesundheitsanbieter lag daher die Idee nahe, sich als Testzentrum zu bewerben. Am Dürkheimer Bahnhof werden nun samstags von 9 bis 13 Uhr sowie dienstags und freitags von 17 bis 19 Uhr Schnelltests durchgeführt.

Zum Testen geht es allerdings nicht direkt ins Fitnessstudio, sondern die Treppe an der Gebäudeseite zum Nebeneingang hinauf. Das Zentrum wird von Externen geleitet, erklärt Koch. Das Personal des Fitnessclubs habe sich aber komplett schulen lassen, um einspringen zu können. „Unser Standort direkt am Bahnhof wird sicher gut angenommen werden“, glaubt der Gesundheitsmanager. Termine kann man über die extra eingerichtete Homepage www.schnelltest-bad-duerkheim.de vereinbaren.

Man könne auch spontan vorbeikommen, müsse dann aber mit Wartezeiten rechnen. Wenn sich die Abläufe eingespielt haben und der Bedarf groß sei, könne es sein, dass die Tage und Zeiten ausgedehnt würden, sagt Koch. Das zweite Exclusive-Studio in Hettenleidelheim ist ab Samstag ebenfalls Testzentrum, Öffnungszeiten hier sind Montag, Mittwoch und Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Ab Donnerstag kann man sich auch vor dem dm-Markt im Dürkheimer Gewerbegebiet Bruch testen lassen. Filialleiterin Anika Liebel-Voß weiß aus anderen Filialen der Drogeriemarktkette, dass der Bedarf groß sei. „Die Termine sind immer ausgebucht“, berichtet sie. Zwei Kolleginnen ihres Markts sind geschult worden und werden täglich außer sonntags von 9 bis 16 Uhr Antigentests durchführen.

Dafür wird jeden Morgen ein kleines Testzelt auf dem Parkplatz vor dem Markt auf und abends wieder abgebaut. „Leider ist eine Terminvergabe derzeit nur online über die Internetseite oder die dm-App möglich“, bedauert Liebel-Voß. Sie äußert vor allem für ältere Menschen, die nicht so internetaffin sind, die Hoffnung, dass weitere Lösungen gefunden würden. In den beiden neuen Testzentren gelten die bekannten Regeln zur Durchführung von Schnelltests: Tests gibt es nur für symptomfreie Personen, bei positivem Ergebnis müssen sich die Betreffenden unverzüglich in die Isolierung begeben und sich für den gründlicheren PCR-Test anmelden.