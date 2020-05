Auch am Montagvormittag meldet das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim keine Corona-Neuinfektionen. Damit gab es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner weder im Kreis Bad Dürkheim noch in der Stadt Neustadt gemeldete Neuinfektionen. Nach aktuellem Stand gab es seit Ausbruch des Virus im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 430 Personen positiv geteste Personen; 325 im Landkreis und 105 in Neustadt.

Der Großteil der positiv getesteten Personen ist laut Kreis wieder vom Coronavirus genesen: Im Landkreis sind es 297 , in Neustadt 101 Personen. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, und zwei Personen aus Neustadt.

