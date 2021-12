Nach der Entscheidung der Landesregierung, ab Samstag viele Innenbereiche nur noch für Genesene und Geimpfte zu öffnen, die einen aktuellen negativen Test vorweisen, wird die Nachfrage nach Schnelltests sprunghaft ansteigen. Wo kann man sich jetzt schon testen lassen? Und wo entstehen neue Zentren?

Die 2G-Plus-Regel soll ab Samstag unter anderem in Hotels, Gastronomie, Kinos oder auch Fitnessstudios gelten. Deshalb ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach Schnelltests in die Höhe geht. In der Verbandsgemeinde Freinsheim werden die Testzentren von der Familie Karabulut betrieben. Zurzeit ist das Testzentrum in Freinsheim in der Bahnhofstraße montags von 12 bis 18 Uhr, dienstags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 18 geöffnet. Die Anmeldung zum Test erfolgt über das Internet. Nach Auskunft der Betreiberfamilie kam die Entscheidung der Landesregierung überraschend. Man arbeite jedoch mit Hochdruck daran, die Testzentren in Weisenheim am Berg und Kallstadt innerhalb kürzester Zeit zu reaktivieren. Allerdings sei es nicht einfach, so schnell geeignetes Personal zu finden.

Anmeldung über Homepage der VG

In der Verbandsgemeinde Wachenheim wird das Testzentrum beim Pflegedienst Monika Pauli in Gönnheim, Bismarckstraße 46, ab Freitag wieder den Betrieb aufnehmen. Die Öffnungszeiten sind montags bis sonntags von 10.30 bis 12.30 Uhr und montags bis freitags von 16.30 bis 18 Uhr. Außerdem ist man dabei, das Testzentrum in Ellerstadt im Bürgerhaus zu reaktivieren und in Wachenheim ein Zentrum in der Lutherischen Kirche in der Langgasse einzurichten, um dort im Laufe der nächsten Woche den Betrieb aufzunehmen. In allen Teststellen sei eine Anmeldung über die Homepage der VG möglich. Wer sich spontan ohne Anmeldung testen lassen möchte, muss eventuell mit Wartezeiten rechnen.

Mit der Öffnung der drei Teststellen sei es auch möglich die Burg Apotheke in Wachenheim zu entlasten. „Wir haben noch das gesamte Equipment, hoffen aber, dass wir auch ausreichend mit Test-Kits versorgt werden“, berichtet Verbandsbürgermeister Torsten Bechtel (CDU). Er rechnet damit, dass der Vorrat bis Weihnachten reicht. Spätestens dann sollten neue Lieferungen vom Land bereitgestellt werden. Man sei gerade dabei, die nötigen Helfer zu gewinnen. Da könne man aber auf Feuerwehrangehörige, Verwaltungsmitarbeiter und andere Freiwillige aus den vergangenen Monaten zurückgreifen. Die Öffnungszeiten der Testzentren in Ellerstadt und Wachenheim werden so schnell wie möglich bekannt gegeben.

Öffnungszeiten ausweiten

Das Corona-Schnelltestzentrum „Mobiles Testen – Pfalz“, das auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim ausschließlich Lollitests anbietet, verlängert seine Öffnungszeiten. Wie Inhaber Andreas Adel mitteilt, werden die Tests ab sofort zu den folgenden Zeiten angeboten: montags bis freitags von 9 bis 13 und von 16 bis 20 Uhr. Samstags und sonntags bleibt es bei den bisherigen Öffnungszeiten von 8.30 bis 11.30 und 14 bis 19 Uhr. Die Öffnungszeiten an den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel werden in Kürze bekannt gegeben.

Wie Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) im Haupt- und Finanzausschuss informierte, sei die Stadt in Gesprächen mit einem Betreiber, der ein weiteres Testzentrum auf dem Wurstmarktplatz aufbauen möchte. Genaueres könne er aber noch nicht sagen. Der geschäftsführende Beamte Lars Pletscher schloss erneut aus, dass die Stadt ihr kommunales Testzentrum wieder öffnet. Grund sei, dass die Kommune keine Sachkosten mehr erstattet bekäme, wenn sie ein solches Zentrum betreiben würde.

Zusätzlihces Personal nötig

Georg Scheidel von der Apotheke am Obermarkt versucht unterdessen, zusätzliches Personal für sein Testzentrum in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt am Bahnhof zu finden. „Wir haben bereits ab 7 Uhr bis mindestens 13 Uhr geöffnet“, berichtet der Apotheker, der dieses Zeitfenster jedoch ausbauen möchte. Freie Termine können über das Portal apo-schnelltest.de/obermarkt von montags bis samstags gebucht werden. Außerdem könne man sich auch in seiner Apotheke am Obermarkt anmelden. Spontane Besucher können sich ohne Anmeldung über einen QR-Code direkt vor Ort einbuchen.

Das Schnelltestzentrum „Exclusive – Medizinisches Fitnesstraining“ am Bahnhof bietet die Testungen ab sofort täglich von 13 bis 16 Uhr an. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Noch Fragen?

Welche Apotheken und Arztpraxen in welchen Gemeinden und Orten weiterhin Testmöglichkeiten anbieten, kann im Netz unter corona.rlp.de/testen/ anhand einer Karte abgerufen werden.