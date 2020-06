Seit Freitag hat sich an der Corona-Lage im Kreis nichts geändert: Im Landkreis sind momentan zwei aktive Infektion mit dem Coronavirus bekannt. Das hat der Kreis am Montag mitgeteilt. Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 434 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Neustadt ist nur noch eine akute Infektion bekannt.

Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, und zwei Personen aus Neustadt.