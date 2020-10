Im Kreis Bad Dürkheim sind seit Mittwoch, 16 Uhr, acht weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Damit sind im Kreisgebiet 78 aktive Infektionen bekannt (Stand Donnerstag, 16 Uhr). Am Mittwoch waren es noch 75. Mittlerweile gelten seit Beginn der Pandemie 376 Menschen im Kreis als genesen, fünf mehr als Mittwoch. Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 639 Personen positiv auf das Virus getestet worden; 466 im Landkreis Bad Dürkheim und 173 in der Stadt Neustadt. In Neustadt sind 153 Personen wieder gesund, es sind 18 aktive Infektionen bekannt. Damit bleibt im Landkreis die Corona-Warnstufe Orange bestehen. Das heißt, dass in den vergangenen sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gezählt wurden. Im Kreis beträgt dieser Wert aktuell 42, in Neustadt 18.