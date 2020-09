Die Vorfreude war groß. Eigentlich sollte am Sonntag das Duell zwischen den beiden Fußball-Bezirksligisten Rot-Weiss Seebach und dem SV Weisenheim am Sand stattfinden. Doch nun hat ein Corona-Verdachtsfall die Austragung der Partie erst einmal gestoppt. „Wir wurden am Freitagmittag darüber informiert, dass sich ein Mitglied der Ersten Mannschaft wegen einer starken Erkältung auf den Coronavirus testen lässt. Das Ergebnis steht noch aus. Nach Absprache mit dem Staffelleiter wurde nun erst einmal die Partie abgesetzt“, sagte Uwe Koob, der Erste Vorsitzende des SV Weisenheim am Sand, der weiter betonte: „Die Nachricht kam für uns überraschend. Wir hatten vor einigen Wochen schon um eine Verlegung gebeten. Dass das jetzt durch einen Corona-Verdachtsfall so passiert, sieht natürlich komisch aus. Aber wir hätten wirklich gerne am Sonntag gespielt.“ Für Weisenheim steht laut Spielplan am kommenden Wochenende das Derby gegen den FV Freinsheim an. Die ausgefallene Partie in Seebach könnte durchaus unter der Woche stattfinden. Doch erst einmal wird das Ergebnis des ausstehenden Corona-Tests abgewartet.