Aufgrund eines Datenfehlers korrigiert die Kreisverwaltung Bad Dürkheim die Anzahl der Personen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Statt bislang 228 Toten hatte das Landesuntersuchungsamt in seinem täglichen Bericht vergangenen Donnerstag 226 Verstorbene im Kreis Bad Dürkheim aufgelistet und diese Zahl am Freitag nach einem weiteren Todesfall auf 227 erhöht. Auf RHEINPFALZ-Anfrage erläutert das für den Kreis zuständige Gesundheitsamt in Neustadt, dass eine Person dreimal – und zwar jeweils mit etwas anderen Daten – gemeldet worden war. Solche Fälle, in denen beispielsweise ein Name unterschiedlich geschrieben ist, seien sehr selten, Mehrfachmeldungen würden dann zusammengeführt. Außerdem komme es nach einer falschen Zuordnung vor, dass Verstorbene nachträglich je nach Wohnort der Stadt Neustadt oder dem Kreis Bad Dürkheim zuzuordnen sind, wie es am Montag der Fall gewesen sei. Deshalb habe sich die Gesamtzahl der Corona-Toten trotz drei weiterer Fälle im Kreis Bad Dürkheim nur auf 229 erhöht.