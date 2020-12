Fieber, Halsschmerzen oder Husten und an den Feiertagen die Sorge, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben? Was Bürger des Kreises Bad Dürkheim dann tun können, darüber hat die Kreisverwaltung informiert.

Wohin wenden sich Menschen mit Symptomen?

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) hat eine Liste mit Corona-Praxen in der Region auf ihrer Website unter www.kv-rlp.de veröffentlicht. Diese stehen allen offen, deren Hausarzt über die Feiertage geschlossen hat. Allerdings sind im Kreis an den beiden Weihnachtsfeiertagen keine Praxen geöffnet. Betroffene können sich an die Hotline der KV wenden: 116117.

Wo bekomme ich einen Abstrich, wenn ich Symptome habe?

Wer Symptome hat und einen Abstrich möchte, sollte sich an seinen Hausarzt wenden oder – wenn dessen Praxis geschlossen ist – an eine der auf der Homepage der KV speziell genannten Praxen, so die Kreisverwaltung. Das Testcenter am Kreiskrankenhaus Grünstadt nimmt in der kommenden Woche von Montag bis Mittwoch PCR-Tests für Menschen mit Symptomen vor – wie bisher nur mit Überweisung und mit Terminvereinbarung. Wichtig: Die Telefonnummer des Patienten muss auf der Überweisung notiert werden. An den Feiertagen und den Wochenenden ist das Grünstadter Testcenter geschlossen.

Wohin wenden sich Menschen ohne Symptome, die einen Abstrich möchten?

Menschen, die als Kontaktperson ersten Grades ermittelt und kontaktiert werden, können ab 28. Dezember von montags bis freitags auch im Testzentrum des Dürkheimer Krankenhauses einen PCR-Test erhalten. Das Testzentrum darf nur auf Anforderung des Gesundheitsamts oder eines Hausarztes tätig werden. Gesundheitsamt oder Hausarzt teilen Betroffenen die Telefonnummer des Testzentrums zur Terminvereinbarung mit. Das Krankenhaus hat hierfür extra ein Testteam bereitgestellt und ein Gebäude von der Stadt Bad Dürkheim zur Verfügung gestellt bekommen. Bei der Terminvereinbarung wird die Adresse des Testzentrums mitgeteilt, dieses befindet sich laut Kreisverwaltung nicht im Krankenhaus. 24 Stunden nach dem Test kann das Ergebnis auf der Website des Labors abgerufen werden. Bei einem positiven Test werden die Betroffenen kontaktiert.

Im Krankenhaus selbst werden keine Tests für symptomlose Patienten angeboten, da die Ambulanzen und das Personal besonders zur Krankenversorgung benötigt werden. Das Krankenhaus bittet dringend, nicht ohne Aufforderung dort zu erscheinen und nicht anzurufen.

Was tun, wenn die Warn-App anschlägt?

Wer nicht kontaktiert wird und einen Test benötigt, zum Beispiel weil die Warn-App angeschlagen hat, kann sich in dringenden Fällen per Mail an das Gesundheitsamt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de

Wie ist das Gesundheitsamt erreichbar?

Das Gesundheitsamt ist feiertags und zwischen den Jahren zur Kontaktnachverfolgung und Information von Infizierten im Einsatz. Zwischen 28. und 30. Dezember ist es über die Hotline 06322 961-7401 von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr erreichbar, per E-Mail über die obige Adresse jederzeit.