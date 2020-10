Die Konsequenz aus der am Dienstag erreichten Corona-Gefahrenstufe Orange im Landkreis Bad Dürkheim ist zunächst vergleichsweise unspektakulär: Die Einhaltung der Quarantäne und auch der sonstigen Corona-Regeln wird verstärkt kontrolliert. Ursache sind die seit Freitag angestiegenen Fallzahlen. 37 Infektionsfälle stehen mit einer Familienfeier außerhalb des Kreises in Verbindung.

Am Mittwochnachmittag ist nach internen Gesprächen in der Kreisverwaltung die Corona-Task-Force, die bei Gefahrenstufe Orange eingerichtet werden soll, zusammengekommen. „Orange“ bedeutet, dass in sieben Tagen umgerechnet auf 100.000 Einwohner im Kreis 35 oder mehr Neuinfektionen aufgetreten sind – Stand Mittwoch sind es 43, 16 sind es in Neustadt. „Wir waren uns einig, dass die Fallzahlen mit dem Ereignis im Norden des Landkreises zu erklären sind. Wir nehmen das sehr ernst, wollen aber nicht die prophylaktischen Riesenmaßnahmen für den ganzen Landkreis anordnen, sondern passgenau reagieren“, erklärt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) nach der Telefonkonferenz. An der sind laut Aktionsplan des Landes neben kommunalen Vertretern auch Polizei und verschiedene Ministerien beteiligt.

Keine flächendeckenden Tests für Kontaktpersonen möglich

Inzwischen ist klar, dass aus der Großfamilie nicht nur sieben Schüler die Integrierte Gesamtschule (IGS) Grünstadt besuchen, sondern auch zwei die IGS Eisenberg und je ein Schüler die Dürkheimer Berufsschule und die Realschule plus in Weisenheim am Berg. Deren Klassen müssen jeweils in Quarantäne. Laut Verwaltung können wegen der vielen engen Kontaktpersonen in den Schulen keine flächendeckenden Tests durch das Gesundheitsamt angeboten werden. Wer während der Quarantäne Symptome entwickele, könne sich beim Hausarzt testen lassen. Wer keine Symptome, aber nachweislich direkten, längeren Kontakt zu einem infizierten Schüler hatte – wie der direkte Sitznachbar – oder einer Risikogruppe angehört, kann sich für einen Test an das Gesundheitsamt wenden.

Es bleibe abzuwarten, wie sich die Fälle um die Familie aus Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland entwickeln. „Wir hoffen, dass die Zahlen durch die Eindämmung wieder sinken“, betont Ihlenfeld. Dafür werden Kontrollen ausgeweitet. Es gab für die Ordnungsbehörden schon Verstärkung von einem Mitarbeiter der Kreisverwaltung. Nun hat auch die in der Task-Force vertretene Polizei Unterstützung zugesichert. „Stichprobenartig wird kontrolliert, ob die Quarantäne eingehalten wird“, erklärt Kreissprecherin Sina Müller dazu. Ebenfalls verstärkt werden die Kontrollen im Bereich der Gastronomie und der Veranstaltungen. „Wir haben den Eindruck, dass die Disziplin an vielen Stellen nachgelassen hat“, erklärt Ihlenfeld. Maskenpflicht, Datenerfassung der Gäste, Abstands- und Hygieneregeln – an die Wichtigkeit all dessen soll durch die Überprüfung erinnert werden, um die Gefahrenstufe Orange bald wieder verlassen zu können.

Keine weiteren positiven Tests in Pflegeheim

Gute Nachrichten gibt es derweil aus dem Pflegeheim St. Maria in Bad Dürkheim. Dort waren am Freitag vier Infektionen gemeldet worden – ein Bewohner, eine Pflegekraft und zwei Mitarbeiter waren positiv getestet worden. Nun sind die Tests aller Bewohner und Angestellten ausgewertet. Es gibt keine weiteren Fälle. Da einer der erkrankten Mitarbeiter auch bei einer Essensauslieferung arbeitet, wurden 26 belieferte Kunden vom Gesundheitsamt informiert. „Alle sind bislang ohne Symptome“, erklärt die Kreissprecherin . Der Kontakt zu dem infizierten Mitarbeiter sei immer kurz gewesen.