Virologen sehen in Corona-Schnelltests einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie. Seit Mitte Dezember dürfen diese auch in Apotheken angeboten werden. In Bad Dürkheim können sich Menschen seit Kurzem in der Brunnen Apotheke Antigen-Schnelltests unterziehen.

Bis zur Neufassung des Infektionsschutzgesetzes im November war die Testung auf lebensbedrohliche Erkrankungen, wozu Covid-19 zählt, nur Ärzten vorbehalten. Jetzt dürfen Schnelltests auch durch geschulte Apotheker oder pharmazeutisches Apothekenpersonal vorgenommen werden. Margareta Kraus, Inhaberin der Brunnen Apotheke in Bad Dürkheim, hat sich entschieden, einen entsprechenden Sachkundenachweis zu erbringen. Seit Kurzem können sich Menschen bei ihr einem Schnelltest unterziehen.

Allerdings gibt es Einschränkungen: Wer sich testen lassen will, muss älter als 16 Jahre sein. Außerdem darf er oder sie keine Krankheitssymptome aufweisen, sagt Kraus. Dennoch sei die Nachfrage nach dem erst wenig Tage alten Angebot groß. Allerdings, und das ist ihr besonders wichtig, sei das Ergebnis eines Schnelltests nur eine „Momentaufnahme“. Er gebe mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit an, ob jemand zu einem bestimmten Zeitpunkt an Covid-19 erkrankt ist – oder eben nicht. „Morgen kann das schon wieder anders aussehen“, sagt Kraus.

Schnelltest ist kein Ersatz für einen PCR-Test

Gedacht sei das Angebot beispielsweise für Menschen, die noch am selben Tag einen Besuch bei Senioren planen oder einen dringenden beruflichen Termin haben. Die Schnelltests bieten zwar ein gewisses Maß an Sicherheit – sind aber weniger genau als ein sogenannter PCR-Test. „Ein Schnelltest ist auch kein Ersatz für einen PCR-Test“, sagt Kraus. Ist bei einem Infizierten die Virenlast gering, besteht die Gefahr, dass der Schnelltest trotz der Infektion negativ ausfällt. Dennoch helfen die Tests, Erkrankungen aufzudecken.

Wer sich für einen Schnelltest in ihrer Apotheke entscheidet, muss sich telefonisch oder per E-Mail anmelden und vor der Tür oder im Auto warten, bis Kraus den Abstrich nimmt. Sie müsse strikt darauf achten, Personen, die getestet werden, von den übrigen Kunden zu trennen. Etwa 20 bis 25 Minuten nach dem Abstrich, den Kraus in Schutzkleidung vornimmt, steht das Ergebnis fest. Die Kunden werden schnellstmöglich telefonisch oder per E-Mail darüber informiert.

Ein Beitrag zur Pandemiebekämpfung

Fällt ein Schnelltest positiv aus, wird das Gesundheitsamt von der Apotheke unterrichtet. Auch der Betroffene selbst muss sich dann beim Amt melden. Das Ergebnis eines Schnelltests wird dann durch einen PCR-Test überprüft. Für Kraus ist das Angebot, das 40 Euro pro Test kostet, ein Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Für sie bedeutet es aber einen erheblichen Aufwand. Mehr als 20 Tests pro Tag seien da nicht zu machen, betont die Apothekerin. Auch wenn grundsätzlich ihre Mitarbeiter nach einer Schulung ebenfalls Tests vornehmen könnten, komme dies nicht infrage: „Das möchte ich ihnen nicht zumuten.“