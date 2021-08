58,8 – das ist die aktuelle Inzidenz im Kreis Bad Dürkheim. Da der Wert nun schon drei Tage über 35 liegt, gelten ab Sonntag wieder verschärfte Regeln. Was ändert sich? Ein Überblick.

Wesentliche Änderung ist, dass nun die 3-G-Regel für viele Aktivitäten im Innenbereich wieder gilt. So muss geimpft, getestet oder genesen sein, wer zum Beispiel Besuche in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen macht oder die Innengastronomie besucht. Gleiches gilt für Veranstaltungen und Feste im Innenraum und für jeden, der zum Friseur, zur Kosmetik oder zu Fußpflege geht (körpernahe Dienstleistungen). Auch Besucher von Spielhallen oder Museen müssen sich an diese Regeln halten.

Als getestet gilt laut Kreis jeder, der einen negativen Antigen-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, oder einen negativen PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden, vorweisen kann. Schüler sind laut Kreis hiervon ausgenommen, da sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzepts regelmäßig getestet werden. Ebenfalls ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis 14 Jahren.

Außerdem gilt eine Maskenpflicht im Unterricht. Veranstaltungen sind in geschlossenen Räumen nur noch bis 350 Personen, im Freien nur noch bis 500 Personen erlaubt. Auf das Comedy-Festival in Bad Dürkheim haben die neuen Regeln keinen Einfluss.

Wer im Hotel übernachtet und nicht geimpft oder genesen ist, muss bei ein Anreise und dann alle 72 Stunden einen negativen Test vorlegen. Bei Ferienwohnungen und Campingplätzen gilt dies nicht.

„Wir sehen im Landkreis Bad Dürkheim die gleiche Entwicklung wie bundesweit“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). „Die Infektionszahlen steigen rasant. Die meisten der aktuell Infizierten sind nicht geimpft. Impfdurchbrüche gibt es nur wenige. Das zeigt, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen.“

Impfen ohne Termin

Der Kreis verweist nochmals auf die Impfangebote im Dürkheimer Impfzentrum: Noch bis 1. September können sich alle ohne Termin impfen lassen. „Falls Sie noch nicht geimpft sind, bitte ich Sie, sich impfen zu lassen. Für Ihre Sicherheit und die Sicherheit aller. Insbesondere auch zum Schutz der Kinder unter zwölf Jahren, für die es aktuell keine Impfmöglichkeit gibt“, so Ihlenfeld.

Aktuell sind die meisten Corona-Infizierten im Landkreis jüngere Personen ohne schweren Krankheitsverlauf. „Es sind nur wenige Patienten im Krankenhaus oder auf der Intensivstation. Aber wir sehen, dass auch hier die Einweisungen wieder, noch auf niedrigem Niveau, ansteigen“, sagt Silke Basenach, Leiterin des Gesundheitsamts. Die Delta-Variante habe sich inzwischen durchgesetzt. „Da diese ansteckender ist, trägt sie zum schnellen Anstieg der Infektionszahlen bei.“

15 Neuinfektionen

Seit der letzten Meldung sind 15 Neuinfektionen im Landkreis hinzugekommen. Vier in der Verbandsgemeinde Leinigerland, jeweils drei in Bad Dürkheim und Haßloch, jeweils zwei in den Verbandsgemeinden Wachenheim und Lambrecht sowie eine in Grünstadt. Im Landkreis sind momentan 126 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.