Am Montagabend hat es nach Polizeiangaben in Bad Dürkheim und Haßloch angemeldete Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen gegeben. Daran nahmen rund 170 Personen teil, schätzen die Beamten. Bei einer angemeldeten Gegenveranstaltung in Grünstadt versammelten sich demnach 45 Personen. Die angemeldeten Versammlungen seien friedlich und störungsfrei verlaufen. Daneben sei auf verschiedenen Plattformen erneut dazu aufgerufen worden, sich öffentlich zu treffen, um ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen zu setzen. Sie sei mit ihren Einsatzkräften an relevanten Orten präsent gewesen, teilt die Polizei weiter mit. Dabei habe sie mehrere Personen festgestellt, die dem Aufruf gefolgt waren, das aber nicht als Versammlungen angemeldet hätten. Insgesamt habe sie rund 1000 sogenannte „Spaziergänger“ ausgemacht. Die Personen hielten sich laut Polizeibericht an die Vorgaben der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung, hielten also die erforderlichen Mindestabstände ein und trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung.