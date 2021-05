Die Lockerungen der Corona-Auflagen führen auch in Bad Dürkheim wieder zu etwas mehr Normalität. Ab Dienstag, 1. Juni, öffnen der Minigolfplatz und der Gradierbau. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt. Täglich von 10 bis 20 Uhr kann die Saline besucht werden. Besucher müssen hier wie überall im öffentlichen Raum den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einhalten. Im Kassenbereich wird laut Stadt eine Plexiglasscheibe installiert und im Salinencafé steht ein Desinfektionsständer bereit. Im Treppenhaus des Gradierbaus besteht Maskenpflicht, auf dem Umgang kann der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden. Zur Kontaktnachverfolgung ist die Erfassung der persönlichen Daten erforderlich. Maximal 50 Menschen gleichzeitig werden sich auf dem Gradierbau aufhalten dürfen. Deswegen sind Wartezeiten möglich. Auch beim Minigolfplatz wird darauf geachtet, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig spielen. Beim Golfen darf allerdings auf die Maske verzichtet werden. Auch hier gelten Abstandsgebote und Kontaktdatenerfassung. Nach jedem Durchgang werden die Bälle, Schläger, Stifte und Schreibunterlagen desinfiziert. Die Anlage ist von Montag bis Samstag jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 14.30 bis maximal 18 Uhr. Letzter Einlass ist um 17 Uhr.