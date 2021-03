Der Landkreis Bad Dürkheim hat die Marke 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle am Sonntag überschritten. Laut Landesuntersuchungsamt liegt der Inzidenzwert, also die Anzahl der Corona-Fälle auf 100.000 Einwohner, bei aktuell 55,8 (Freitag: 47,5). Damit gilt im Kreis wieder die Corona-Warnstufe Rot. Landesweit liegt der Wert bei 56,4. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) hatte gegenüber der RHEINPFALZ am Freitag bereits angekündigt, dass in diesem Fall die Kreisverwaltung eine Allgemeinverfügung erlassen muss. Darin ist unter anderem geregelt, dass viele Einzelhandelsgeschäfte wieder zum Termin-Shopping zurückkehren müssen. Auch Büchereien müssten wieder schließen. Nicht davon betroffen wären Buchhandlungen oder Blumenfachgeschäfte.