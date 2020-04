Im katholischen Tagungshaus St. Christophorus kann bei Bedarf ein Behelfskrankenhaus entstehen, um die umliegenden Krankenhäuser im Falle steigender Coronavirus-Infektionen zu entlasten. „Wir sind froh, diesen guten Standort gefunden zu haben und hoffen dennoch, dass wir das Behelfskrankenhaus nie brauchen“, sagt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). Falls doch, könne es innerhalb von 24 Stunden betriebsbereit sein.

Keine Behandlung von Covid-Patienten geplant

Geplant ist es als Entlastung der umliegenden Krankenhäuser: Wenn dort vor allem Covid-19-Patienten behandelt werden müssten, könnte das Behelfskrankenhaus übrige Patienten mit weniger gravierenden Erkrankungen oder Verletzungen aufnehmen. „Wir stellen das St. Christophorus-Haus angesichts der aktuellen Krise gerne zur Erweiterung der medizinischen Kapazitäten zur Verfügung. Jetzt ist Solidarität gefragt“, erklärt der Speyerer Generalvikar Andreas Sturm. Das Bistum Speyer ist Träger des St. Christophorus-Hauses.

Bis zu 85 Betten

Weiterhin steht den Bewohnern des Landkreises auch das Behelfskrankenhaus in Lachen-Speyerdorf zur Verfügung, in dem Covid-19-Patienten behandelt werden können. „Mit diesen zwei Ausweichkrankenhäusern, die zwei verschiedene Konzepte verfolgen, und mit den regulären Krankenhäusern sind wir im Landkreis Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt für den Notfall gut gerüstet“, sagt Landrat Ihlenfeld. Das St. Christophorus-Haus kann mit 85 Betten belegt werden.

„Es haben sich sehr viele Helferinnen und Helfer bei uns und beim DRK Kreisverband gemeldet. Vielen Dank hierfür“, sagt Ihlenfeld. „Viele haben eine pflegerische oder sanitäts- beziehungsweise rettungsdienstliche Ausbildung, arbeiten aber nicht regulär in diesen Berufen, sodass sie nicht an anderer Stelle fehlen, wenn sie in unserem Behelfskrankenhaus eingesetzt sind.“ Sie stehen schon bereit, um im Notfall den Betrieb zu gewährleisten. „Engagierte Helferinnen und Helfer können sich weiterhin beim DRK melden“, ruft der Landrat auf.

Kontakt: DRK, Kreisverband Bad Dürkheim, Helfen@kv-duew.drk.de, 06322/9446-46 (9 – 16 Uhr)