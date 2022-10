Rund 1,66 Millionen Euro hat der Landkreis Bad Dürkheim in diesem Jahr vom Land als Sonderzahlung erhalten. Das Geld ist als Ausgleich gedacht für zusätzliche Ausgaben, die ihm durch die Corona-Pandemie entstanden sind. Davon gibt der Landkreis 399.000 Euro an die Verbandsgemeinden sowie die Städte Bad Dürkheim, Grünstadt und Haßloch weiter. Das tue er freiwillig, betonte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) am Mittwoch im Kreistag. Die 399.000 Euro ergeben sich dadurch, dass der Landkreis den Kommunen pro Einwohner drei Euro zahlt. Mit 93.792 Euro bekommt die Verbandsgemeinde Leiningerland den höchsten Betrag, die Verbandsgemeinde Wachenheim mit rund 30.000 Euro den niedrigsten. Pia Werner (Grüne) wollte wissen, ob die Verteilung zwischen dem Kreis und den Gemeinden gerecht sei. Laut Elke Thomas, Büroleiterin der Kreisverwaltung, hat der Landkreis mindestens 4,6 Millionen Euro Kosten wegen der Pandemie gehabt. Insgesamt hat er bisher vom Land knapp fünf Millionen Euro als Soforthilfe erhalten, wovon rund 805.000 Euro an die Gemeinden gehen. Ihlenfeld verwies darauf, dass unter anderem sehr hohe Kosten für das Bereitstellen eines gemeinsamen Notkrankenhauses mit der Stadt Neustadt angefallen seien, das letztlich nie benötigt wurde. Der Kreistag war damit einverstanden, dass die Gemeinden 399.000 Euro erhalten.