Beim landesweiten Corona-Kontrolltag haben Polizei und Ordnungsamt auch Verstöße in Weisenheim am Berg am Sonntag festgestellt. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums wurden mehr als 100 Personen auf dem Parkplatz eines Weinguts angetroffen, die dort gekauften Wein konsumierten. Alle Personen hätten sich vollkommen uneinsichtig gezeigt und die polizeilichen Maßnahmen angezweifelt. Winzer Christian Weisbrodt bestätigte gegenüber der RHEINPFALZ, dass es sich dabei um sein Weinartrium handelte. Die Leute hätten sich auf dem oberen Parkplatz aufgehalten, „weit weg vom Verkauf“, erst durch die Polizei sei er darauf aufmerksam geworden. Er und seine Mitarbeiter würden jedoch immer wieder die Kunden darauf hinweisen, dass das Trinken von Alkohol derzeit nicht erlaubt sei, versicherte Weisbrodt.

