Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufgrund mehrerer Coronafälle hat das Gesundheitsamt in Neustadt alle rund 170 Kinder und mehr als 40 Mitarbeiter der Kindertagesstätte an der Isenach in häusliche Absonderung geschickt. Die größte Dürkheimer Kita bleibt bis Mittwoch zu.

Durch PCR-Tests bestätigt sind bislang nach Angaben des Gesundheitsamts Corona-Infektionen bei drei Kindern und bei einer Person aus dem pädagogischen Bereich. Wie Silke Basenach,