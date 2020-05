Keine neuen Fälle von Corona-Infektionen sind seit Freitag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim gemeldet worden. Stand Montag, 18. Mai, 11 Uhr, sind es immer noch 430 positiv getestete Menschen. Davon 325 im Landkreis und 105 in Neustadt. Davon sind im Kreis 290 und in Neustadt 101 Personen inzwischen wieder vom Coronavirus genesen. In den vergangenen sieben Tagen gab es pro 100.000 Einwohner im Kreis fünf und in Neustadt zwei neue Fälle.