In der Park-Klinik sind seit Dienstag keine weiteren positiven Coronabefunde mehr hinzugekommen. Das hat die Kaufmännische Leiterin Sabine Lachnitt auf Nachfrage mitgeteilt.

Nach zwei Coronafällen waren am Freitag und am Dienstag alle etwa 300 Patienten und Mitarbeiter der Klinik jeweils einem Antigen-Schnelltest unterzogen worden. Positive Befunde wurden durch einen weiteren sogenannten PCR-Test überprüft. Das Ergebnis der Tests waren 30 bestätigte Corona-Infektionen: 25 bei Patienten und fünf bei Mitarbeitern. Fast alle Betroffenen zeigten entweder keine Symptome oder einen milden Krankheitsverlauf. Eine Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitag stehen wieder Schnelltests an

Derzeit befinden sich noch vier positiv getestete Patienten in Quarantäne in der Klinik. Die übrigen erkrankten Patienten und Mitarbeiter haben sich in häusliche Quarantäne begeben. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde für diese Woche ein Aufnahmestopp für Patienten verhängt. Am Freitag werden erneut alle Patienten und Mitarbeiter per Schnelltest auf eine Infektion untersucht. „Es ist wichtig, dass wir alle Infektionsketten ausfindig machen und unterbrechen“, erklärt Lachnitt. Dass die Median-Gruppe die Schnelltests zur Verfügung gestellt habe, erweise sich in der Krise als sehr hilfreich. „Wir müssen uns alle an die Regeln halten – in der Klinik und im Privaten“, appelliert Lachnitt. Wenn sich Patienten oder Mitarbeiter mit Menschen träfen, die nicht getestet seien, bestehe die Gefahr weiterer Infektionen.