Am Mittwoch, 4. Mai, bietet die Kommunale Impfstelle in der Sonnenwendstraße von 15.30 bis 17 Uhr Corona-Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Es könne jedoch zu Wartezeiten kommen, da die gebuchten Termine vorrangig bedient werden müssen, so die Kreisverwaltung, die zu vorheriger Terminvereinbarung rät. Es besteht die Möglichkeit für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren. Impfungen ohne Termin von fünf bis elf-Jährige sind nicht möglich. Es gelten die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz, dass die zweite Auffrischungsimpfung (2. Booster) nur für bestimmte Personengruppen in Frage kommt. Dies sind die über 70-Jährigen im Abstand von drei Monaten nach der ersten Auffrischungsimpfung (Booster) und Personen, die in Medizin- und Pflegeeinrichtungen beschäftigt sind, nach sechs Monaten. Grundsätzlich stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Novavax zur Verfügung. Terminregistrierungen sind im Internet unter www.impftermin.rlp.de oder über die zentrale Telefonnummer 0800-5758100 möglich.