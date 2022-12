Nach der Schließung der kommunalen Impfstelle des Landkreises Bad Dürkheim Mitte Dezember zieht die Kreisverwaltung eine positive Bilanz. Die mehr als 70.000 Impfungen gegen das Coronavirus seien eine bemerkenswerte Leistung der Mitarbeiter und Helfer im Impfzentrum und später in der kommunalen Impfstelle, lobt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU).

Zunächst hatte der Landkreis ein großes Impfzentrum in der Dürkheimer Salierhalle mit ihren rund 2000 Quadratmetern Fläche eingerichtet. Nach der vom Land verordneten Schließung der Impfzentren und der Wiedereröffnung als kommunale Impfstelle im Dezember 2021 wurde die Einrichtung ins Foyer der Halle verlagert. Schließlich zog sie im Februar 2022 in einen Altbau der Pfälzischen Pensionsanstalt in Bad Dürkheim, wo bis zum 14. Dezember geimpft wurde.

Lob für die Mitarbeiter

„Ich bin stolz auf die tolle Arbeit, die das gesamte Team in den vergangenen knapp zwei Jahren geleistet hat“, erklärt Waldemar Schaupp-Sagolla, der mit Arno Fickus für die Impfkoordination zuständig war. Stieg der Bedarf an Terminen, seien zusätzliche Impftage aufgrund der Flexibilität der Mitarbeiter schnell umzusetzen gewesen, um noch mehr Menschen mit den Vakzinen versorgen zu können.

In der kommunalen Impfstelle wurden von 10. Dezember 2021 bis 14. Dezember 2022 an 62 Tagen circa 11.500 Personen geimpft, darunter 1500 Erst-, 1600 Zweitimpfungen sowie 6800 Erst- und 1600 Zweit-Booster-Impfungen. Bei den rund 1900 geimpften Kindern waren es 1000 Erst- und 900 Zweitimpfungen. Im Impfzentrum in der Salierhalle waren es an 186 Tagen fast 60.000 Impfungen.