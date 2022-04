An zwei Mittwochen, 6. und 13. April, bietet die Kommunale Impfstelle in Bad Dürkheim, Sonnenwendstraße 2, von 15 bis 17 Uhr Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Grundsätzlich wird die Impfstelle mit Impfstoff auf Grundlage der gebuchten Termine versorgt, aber da es immer wieder vorkommt, dass diese nicht wahrgenommen werden, gibt es Restdosen zu verimpfen. Es kann an den beiden Tagen jedoch zu Wartezeiten kommen, da Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren möglich sind. Impfungen ohne Termin für Fünf- bis Elfjährige sind nicht möglich, da hierfür an diesem Tag kein zusätzlicher Impfstoff zur Verfügung steht. Es stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Novavax zur Verfügung. Grundsätzlich rät die Kommunale Impfstelle dennoch dazu, einen Termin zu vereinbaren, da nur dann die Sicherheit besteht, dass tatsächlich auch Impfstoff vorhanden ist. Die Terminregistrierung ist im Internet unter www.impftermin.rlp.de oder über die zentrale Telefonnummer 0800 5758100 möglich.